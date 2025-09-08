Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику

Трансфер защитника «Фенербахче» Александера Джику в «Спартак» еще может состояться.

В Стамбул на переговоры по игроку с президентом «Фенербахче» Али Кочем прилетел спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.