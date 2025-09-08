Введите ваш ник на сайте
  Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику

Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику

Сегодня, 11:59
9

Трансфер защитника «Фенербахче» Александера Джику в «Спартак» еще может состояться.

В Стамбул на переговоры по игроку с президентом «Фенербахче» Али Кочем прилетел спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» готовился заплатить за переход Джику 2 миллиона евро.
  • По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику должен был зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
  • Игрок сейчас в сборной Ганы.

У «Спартака» сорвался трансфер защитника Джику 29
Раскрыта причина задержки трансфера Джику в «Спартак» 1
«Бешикташ» хотел перехватить Джику у «Спартака»
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Спартак Джику Александер Кахигао Франсис
Комментарии (10)
ScarlettOgusania
1757322118
сегодня объявят о трансфере Джику, не сомневаюсь...)
Блямба
1757322403
Там и останется.)Свинорезы падки на бесплатный хавчик.
oyabun
1757322964
Надеемся на успех поездки. Игра уже в субботу, а кто будет играть вместо Дуарте, пока под большим вопросом.
...уефан
1757325164
...ага, поехали втроём - Вася-инвалид, Ваня-карп и Кахигао...
FWSPM
1757326516
Кахигао выполняет план а то премиальные срежут
