Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику

Трансфер защитника «Фенербахче» Александера Джику в «Спартак» еще может состояться.
В Стамбул на переговоры по игроку с президентом «Фенербахче» Али Кочем прилетел спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.
Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» готовился заплатить за переход Джику 2 миллиона евро.
- По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику должен был зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- Игрок сейчас в сборной Ганы.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина