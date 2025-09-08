Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил уровень игроков сборной России после очного матча (1:4).
«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвeзды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвeзд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», – сказал Лопетеги.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- В октябре Россия примет Иран и Боливию.
Источник: «Чемпионат»