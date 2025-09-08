Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил уровень игроков сборной России после очного матча (1:4).

«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвeзды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвeзд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», – сказал Лопетеги.