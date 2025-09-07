Россия забила Катару в стиле «Барселоны»

Болельщики впечатлены четвертым голом сборной России в ворота Катара (4:1).
Алексей Миранчук забил после комбинации, включившей в себя пас пяткой от Ивана Сергеева. Этот гол некоторые сравнивают со стилем «Барселоны».
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: «Бомбардир»