Реакция Соболева на невызов в сборную России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свое отсутствие в числе игроков, приглашенных в сборную России в сентябре.
«В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который это определяет. Им виднее. Диалога с Карпиным у меня не было – тренер так решил, значит, так надо», – сказал Соболев.
- В этом сезоне 28-летний форвард провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- За сборную России Соболев сыграл в 15 встречах и забил 6 голов.
- Его последним матчем в составе национальной команды была игра с Кубой 20 ноября 2023 года.
Источник: «Чемпионат»