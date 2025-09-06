Реакция Соболева на невызов в сборную России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свое отсутствие в числе игроков, приглашенных в сборную России в сентябре.

«В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который это определяет. Им виднее. Диалога с Карпиным у меня не было – тренер так решил, значит, так надо», – сказал Соболев.