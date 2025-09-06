Плющенко назвал российского футболиста, который мог бы стать хорошим фигуристом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что хорошим фигуристом мог бы стать Денис Глушаков.
– Евгений, кто бы из футболистов стал хорошим фигуристом? Например, из участников вашей команды.
– Так, из футболистов... Мне кажется, однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для фигурного катания.
- Плющенко играет за медиафутбольную команду «Союз чемпионов».
- 38-летний Глушаков был чемпионом России в составе «Спартака», провел 57 матчей за сборную РФ. Он собирался завершить карьеру в этом году.
Источник: телеграм-канал «Okko Фигурное катание»