Футболистов «Крыльев Советов» вызвали на допрос

Ряд игроков «Крыльев Советов» будут допрошены.
«Нескольких футболистов «Крыльев Советов» допросят полицейские, чтобы узнать, за что они получали повышенные бонусы и зарплату. Это не связано с делом агента Павла Андреева.
Правоохранители собираются вызывать в отдел, предварительно, до десяти игроков самарского клуба. Причина – нынешних боссов ФК смутила работа предыдущего руководства, в частности – необоснованные выплаты спортсменам. Поэтому решили обратиться в МВД», – написал источник.
- «Крылья» сейчас освобождены от влияния агента Андреева.
- Сейчас команда идет на 8-м месте.
- Ближайший соперник – «Сочи».
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»