Футболистов «Крыльев Советов» вызвали на допрос

6 сентября, 12:17
4

Ряд игроков «Крыльев Советов» будут допрошены.

«Нескольких футболистов «Крыльев Советов» допросят полицейские, чтобы узнать, за что они получали повышенные бонусы и зарплату. Это не связано с делом агента Павла Андреева.

Правоохранители собираются вызывать в отдел, предварительно, до десяти игроков самарского клуба. Причина – нынешних боссов ФК смутила работа предыдущего руководства, в частности – необоснованные выплаты спортсменам. Поэтому решили обратиться в МВД», – написал источник.

  • «Крылья» сейчас освобождены от влияния агента Андреева.
  • Сейчас команда идет на 8-м месте.
  • Ближайший соперник – «Сочи».

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (4)
fakeid
1757150486
до этого писали про 26 игроков, фамилии не называли, но выяснилось, что среди них горшков и глушенков. теперь список сократили до 10 действующих игроков крыльев, ахах. главное - непонятно, чего они хотят от футболистов. те покажут контракты, всё по закону, а агентские игры их не **ут.
Ответить
Desma
1757152752
"Нескольких футболистов «Крыльев Советов» допросят полицейские, чтобы узнать, за что они получали повышенные бонусы и зарплату"? Достаточно допросить главбуха, чтобы тот незамедлительно указал пальцем на главного распорядителя денежных средств клуба!
Ответить
biber.ru
1757155427
Получали, чтобы отдавать.
Ответить
FWSPM
1757158892
За что за что ...за откаты кому надо
Ответить
