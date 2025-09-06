Футболистов «Крыльев Советов» вызвали на допрос

Ряд игроков «Крыльев Советов» будут допрошены.

«Нескольких футболистов «Крыльев Советов» допросят полицейские, чтобы узнать, за что они получали повышенные бонусы и зарплату. Это не связано с делом агента Павла Андреева.

Правоохранители собираются вызывать в отдел, предварительно, до десяти игроков самарского клуба. Причина – нынешних боссов ФК смутила работа предыдущего руководства, в частности – необоснованные выплаты спортсменам. Поэтому решили обратиться в МВД», – написал источник.