Ловчев: «Руководители европейских стран – шавки по сравнению с Путиным»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко прошелся по европейским политикам, комментируя возможное снятие бана с российских команд.

– Возможное возвращение сборной к соревнованиям – это всe нефутбольные вопросы. Это всe политические дела. Это связано только с украинскими делами.

И вообще, мир сейчас разделился: на Европу, которая ненавидит нас, и стран остального мира, которые были на собраниях БРИКС и ШОС.

К сожалению большому, страны, которые были на заседании ШОС, сегодня не главенствуют в футболе. Иначе мы бы давно вернулись.

– Министр спорта РФ заявил, что «украинское лобби занимается бандитским поведением в мировом спорте». Согласны?

– Я согласен с этим. Но отмечу, что это не украинское лобби, а те страны, которые мы освободили, можно сказать, а они с 1945 года ненавидели силу и мощь России в мире.

Ненавидели. Вплоть до того, что они готовы от газа нашего отказываться или еще чего‑то. При этом всему миру понятно, что им самим это в минус идет.

Иногда я вспоминаю таких людей, как Де Голль, Миттеран и других больших руководителей, которые раньше были в Европе. И потом я смотрю на сегодняшних… И для меня просто шок это.

Вот при Меркель подписывали соглашения, а как только ее убирают, то там говорят, что никто и не думал эти соглашения выполнять! Вы о чем говорите, ребята? Как это может быть вообще?

Или можем вспомнить историю с телефонным разговором Путина и Макрона, который француз потом пересказывал публично. Это же хамство и безобразие, когда человек передает журналистам этот разговор! Это же конфиденциально всe.

Я смотрю на нашего руководителя и руководителей этих стран – это по сравнению с ним какие‑то шавки просто! Так и напишите. Мне вообще стыдно за людей, которые живут в европейских странах и выбирают этих людей.

Потому уверен, только когда вся геополитическая ситуация успокоится, только тогда нас вернут в мировой спорт, и футбол в том числе.