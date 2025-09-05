Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Руководители европейских стран – шавки по сравнению с Путиным»

Ловчев: «Руководители европейских стран – шавки по сравнению с Путиным»

5 сентября, 17:31
17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко прошелся по европейским политикам, комментируя возможное снятие бана с российских команд.

– Возможное возвращение сборной к соревнованиям – это всe нефутбольные вопросы. Это всe политические дела. Это связано только с украинскими делами.

И вообще, мир сейчас разделился: на Европу, которая ненавидит нас, и стран остального мира, которые были на собраниях БРИКС и ШОС.

К сожалению большому, страны, которые были на заседании ШОС, сегодня не главенствуют в футболе. Иначе мы бы давно вернулись.

– Министр спорта РФ заявил, что «украинское лобби занимается бандитским поведением в мировом спорте». Согласны?

– Я согласен с этим. Но отмечу, что это не украинское лобби, а те страны, которые мы освободили, можно сказать, а они с 1945 года ненавидели силу и мощь России в мире.

Ненавидели. Вплоть до того, что они готовы от газа нашего отказываться или еще чего‑то. При этом всему миру понятно, что им самим это в минус идет.

Иногда я вспоминаю таких людей, как Де Голль, Миттеран и других больших руководителей, которые раньше были в Европе. И потом я смотрю на сегодняшних… И для меня просто шок это.

Вот при Меркель подписывали соглашения, а как только ее убирают, то там говорят, что никто и не думал эти соглашения выполнять! Вы о чем говорите, ребята? Как это может быть вообще?

Или можем вспомнить историю с телефонным разговором Путина и Макрона, который француз потом пересказывал публично. Это же хамство и безобразие, когда человек передает журналистам этот разговор! Это же конфиденциально всe.

Я смотрю на нашего руководителя и руководителей этих стран – это по сравнению с ним какие‑то шавки просто! Так и напишите. Мне вообще стыдно за людей, которые живут в европейских странах и выбирают этих людей.

Потому уверен, только когда вся геополитическая ситуация успокоится, только тогда нас вернут в мировой спорт, и футбол в том числе.

  • Ранее президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Politico признал бессмысленным бан российских команд.
  • Они не участвуют в международных соревнованиях более 3,5 лет – с конца февраля 2022 года.

Еще по теме:
Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака» 10
Ловчев – о новых защитниках «Спартака»: «Я не знаю этих людей» 8
Ловчев – о «Динамо» при Карпине: «Даже Месси их не вытащит» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений Путин Владимир
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые


Цугундeр
1757085407
"Так и напишите.")) Так и пишем . Меркель, почуяв неладное, сразу начала валиться набок. Прилюдно. Не хотела комсомолка из ГДР участвовать во всём этом.. Что касается "руководителей стран", то не одичавшему попугаю судить кому должно быть стыдно, а кому обидно. Занимайся чем-нибудь согласно профессии.(
Ответить
Kollljan
1757086448
Ну, лизнул так лизнул!
Ответить
Fju-2
1757087133
Это Серафимыч просто еще не прочитал новость, про авторизацию с помощью google.
Ответить
b1rins
1757087605
Мне вообще стыдно за людей, которые живут в европейских странах и выбирают этих людей.--------Испанский стыд ? Из Испании звонили, сказали что это не их стыд.)))
Ответить
Пригожин Женя
1757091142
они не шавки. Они куколды, куколды американского истеблишмента
Ответить
Spartak_forv@
1757092000
Как в одной мысли увязать освобождение Восточной Европы советскими войсками,отказ от газа, Де Голля и Миттерана, телефонный разговор,стыд за население стран Европы и на основе этого ещё и вывод сделать?
Ответить
За Московский ЦСКА
1757096440
Все верно сказал. Только надо сделать так,что бы не нас вернули,а нас упрашивали вернуться. Вот так совсем правильно,Серафимыч.
Ответить
FFR
1757103121
Кто умеет льстить тот умеет и клеветать. ( Наполеон Бонапарт)
Ответить
АЛЕКС 58
1757127871
Ещё один о депутатском кресле размечтался.
Ответить
Oldtrafford83
1757137015
То что они реально все псины тупые, то тут я с дедом согласен)
Ответить
  • Читайте нас: 