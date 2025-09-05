Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»

Защитник Кристофер Ву близок к трансферу в «Спартак». Камерунец уже покинул «Ренн».

«Спартак» забирает Кристофера Ву из «Ренна» бесплатно. Это именно трансфер, не разрыв контракта, но у французского клуба останется 20% от последующей перепродажи футболиста.

«Ренн» хотел продлить контракт с Ву, но переговоры, которые длились несколько месяцев, не увенчались успехом.

Агентство Ву – почти монополисты в «Ренне». Прямо сейчас, не считая камерунца, у них в составе клуба шесть клиентов. Это важная история в контексте сделки», – написал источник.