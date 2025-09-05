Введите ваш ник на сайте
Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»

Сегодня, 10:46
8

Защитник Кристофер Ву близок к трансферу в «Спартак». Камерунец уже покинул «Ренн».

«Спартак» забирает Кристофера Ву из «Ренна» бесплатно. Это именно трансфер, не разрыв контракта, но у французского клуба останется 20% от последующей перепродажи футболиста.

«Ренн» хотел продлить контракт с Ву, но переговоры, которые длились несколько месяцев, не увенчались успехом.

Агентство Ву – почти монополисты в «Ренне». Прямо сейчас, не считая камерунца, у них в составе клуба шесть клиентов. Это важная история в контексте сделки», – написал источник.

  • 23-летний Ву в этом сезоне провел за «Ренн» 2 матча и заработал 1 красную карточку.
  • В сезоне-2024/25 камерунец сыграл за французский клуб в 21 встрече, заработал 7 предупреждений и 1 удаление.
  • Также «Спартак» сейчас готовит трансфер центрального защитника «Фенербахче» Александра Джику.

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Ренн Спартак Ву Кристофер
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1757058709
Такой результативности по красным у нас кажется ещё не было
Ответить
SLADE2019
1757061415
Заколебали уже этими близок к переходу. Пусть перейдет, потом уже будут подробности контракта интересны.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1757071642
Понаберут черти кого, а потом хрюкают с 10 места. Гыгыгы
Ответить
