Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»

Защитник Кристофер Ву близок к трансферу в «Спартак». Камерунец уже покинул «Ренн».
«Спартак» забирает Кристофера Ву из «Ренна» бесплатно. Это именно трансфер, не разрыв контракта, но у французского клуба останется 20% от последующей перепродажи футболиста.
«Ренн» хотел продлить контракт с Ву, но переговоры, которые длились несколько месяцев, не увенчались успехом.
Агентство Ву – почти монополисты в «Ренне». Прямо сейчас, не считая камерунца, у них в составе клуба шесть клиентов. Это важная история в контексте сделки», – написал источник.
- 23-летний Ву в этом сезоне провел за «Ренн» 2 матча и заработал 1 красную карточку.
- В сезоне-2024/25 камерунец сыграл за французский клуб в 21 встрече, заработал 7 предупреждений и 1 удаление.
- Также «Спартак» сейчас готовит трансфер центрального защитника «Фенербахче» Александра Джику.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина