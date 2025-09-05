Миранчук: «Сборная России готова соперничать с командами уровня чемпионата мира»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук дал комментарии по итогам товарищеского матча между сборными России и Иордании.

Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.

Иордания впервые отобралась на ЧМ.

Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

– Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло.

Иордания – хорошая команда, физически качественно сложенная. Они неплохие контратаки проводили, но и мы многое не реализовали, просто все привыкли, что мы забиваем по 4-5 голов.

Максименко выручил, да и все достойно сыграли, выложились на 100%. Ничья закономерна.

– Чувствуется, что соперник был уровня чемпионата мира?

– И до этого у нас были хорошие соперники, с Нигерией той же. Мы выглядим достойно на их фоне и готовы соперничать с командами уровня чемпионата мира.