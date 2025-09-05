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  • Миранчук: «Сборная России готова соперничать с командами уровня чемпионата мира»

Миранчук: «Сборная России готова соперничать с командами уровня чемпионата мира»

5 сентября 2025, 01:03
8

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук дал комментарии по итогам товарищеского матча между сборными России и Иордании.

  • Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.
  • Иордания впервые отобралась на ЧМ.
  • Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

– Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло.

Иордания – хорошая команда, физически качественно сложенная. Они неплохие контратаки проводили, но и мы многое не реализовали, просто все привыкли, что мы забиваем по 4-5 голов.

Максименко выручил, да и все достойно сыграли, выложились на 100%. Ничья закономерна.

– Чувствуется, что соперник был уровня чемпионата мира?

– И до этого у нас были хорошие соперники, с Нигерией той же. Мы выглядим достойно на их фоне и готовы соперничать с командами уровня чемпионата мира.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Иордания Россия Миранчук Антон
Комментарии (8)
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Mirak92
1757044668
Обязательно
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boris63
1757048593
В данном случае, лучше бы молчал.
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Artemka444
1757050959
Готовы они, не смеши страну!!!
Ответить
erybov1965
1757051441
Так можно говорить,если проверить не получится.
Ответить
Из Твери Леха
1757053637
****** провалила отбор в Африке. А его братец жалуется, что нужно много бегать. Ха-ха, бомбардир, вам не кажется странным что я не могу написать полностью название страны на букву Н?
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FFR
1757054053
А мы вчера увидели как вы готовы. Хорошо, что вас не допускают, а то опозорились бы на всю страну.
Ответить
Иван Петров 1986
1757058447
Теперь понятно почему нас отстранили - они нас все боятся. А вдруг мы чемпионами мира станем.
Ответить
алдан2014
1757060132
Маленький хвастунишка
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