Газизов двумя словами охарактеризовал трансфер Пальцева в «Краснодар»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал переход Валентина Пальцева в «Краснодар».
– Отдали футболиста в команду, ставшую чемпионом России, он заслужил это. Благодарим Валентина за игру, он большой молодец, уверен, у него все получится, он будет дальше прогрессировать.
Когда было ясно, что он уходит, в последней игре обнял его, поблагодарил. Уверен, мы еще встретимся с ним.
– Почему сначала аренда?
– Наше пожелание.
– Потеря?
– Конечно, огромная потеря, но двигаемся дальше. Год назад он пришел к нам, стал лидером, встроился в состав. Время, которое Валентин провел в Дагестане, останется у него в памяти.
– Для «Динамо» сумма за трансфер внушительная?
– Это хорошая сделка для нас.
- 24-летний Пальцев выступал за «Динамо Мх» с 2024 года.
- Он провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»