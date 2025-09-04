Газизов двумя словами охарактеризовал трансфер Пальцева в «Краснодар»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал переход Валентина Пальцева в «Краснодар».

– Отдали футболиста в команду, ставшую чемпионом России, он заслужил это. Благодарим Валентина за игру, он большой молодец, уверен, у него все получится, он будет дальше прогрессировать.

Когда было ясно, что он уходит, в последней игре обнял его, поблагодарил. Уверен, мы еще встретимся с ним.

– Почему сначала аренда?

– Наше пожелание.

– Потеря?

– Конечно, огромная потеря, но двигаемся дальше. Год назад он пришел к нам, стал лидером, встроился в состав. Время, которое Валентин провел в Дагестане, останется у него в памяти.

– Для «Динамо» сумма за трансфер внушительная?

– Это хорошая сделка для нас.