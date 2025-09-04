Введите ваш ник на сайте
Прогноз Слуцкого на место «Спартака» в РПЛ в этом сезоне

Сегодня, 08:00
17

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сделал прогноз на результат «Спартака» в РПЛ в сезоне-2025/26 при текущем положении дел в команде.

«Место «Спартака» в этом чемпионате? Четвертое-шестое. Даже третье-шестое. У них слишком сильный состав. Состав «Спартака» не позволит им опуститься ниже шестого места, но и выше третьего места «Спартак» не займет», – сказал Слуцкий.

  • Сейчас красно-белые идут на 6-й позиции с 11 очками после 7 туров.
  • В прошлом сезоне команда стала 4-й.

Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид
Константин-Шапкин-google
1756965311
Не футбольный человек. Сразу видно.
Ответить
boris63
1756965370
Лёня корки мочит.
Ответить
ivany4
1756966138
Ну этот "нострадамус" хоть как то объясняет свой прогноз. Жаль, что не назвал первые два лучших состава, претендентов на золото.
Ответить
trener7
1756966385
Я что подумал; может Лёня всю расстановку по турнирной сетке расскажет и айда новый сезон катать?!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756967102
Их место переходные матчи в пердив. Гыгыгы
Ответить
fakeid
1756968208
прям с утра стало очень стыдно за спартаг)
Ответить
subbotaspartak
1756968600
Водка со змеями, Лёня с идеями...
Ответить
vvv123
1756970538
Прогноз керовый, а хотели в шампиньоны!
Ответить
Интерес
1756972893
Лёнька,оставь в покое любимого турбулентного соперника! Лучше расскажи,почему опять первое место в Суперлиге Китая умело прос...пал!?
Ответить
...уефан
1756973630
...ах, же ж ты жаба траншейная с поросячьими глазками и продольными колебаниями шизика...
Ответить
