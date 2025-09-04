Прогноз Слуцкого на место «Спартака» в РПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сделал прогноз на результат «Спартака» в РПЛ в сезоне-2025/26 при текущем положении дел в команде.

«Место «Спартака» в этом чемпионате? Четвертое-шестое. Даже третье-шестое. У них слишком сильный состав. Состав «Спартака» не позволит им опуститься ниже шестого места, но и выше третьего места «Спартак» не займет», – сказал Слуцкий.