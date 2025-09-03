Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на действия пресс-службы «ПСЖ».

Парижане не упомянули вызов Матвея Сафонова в сборную.

Всего они перечислили 16 игроков, в том числе украинского защитника Илью Забарного и грузинского вингера Хвичу Кварацхелию.

Россия готовится к товарищеским матчам с Иорданией (4 сентября) и Катаром (7 сентября).

– «ПСЖ» не объявил, что Сафонов уехал в сборную, хотя остальных назвали. Ваше мнение как тренера национальной сборной?

– В смысле обидно? Это неправильно, да. Вот [президент УЕФА] Чеферин говорит одно, делает другое, то же и здесь.

Обидно, но что, плакать? Имеем в виду, окей.