В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о переговорах с «Аль-Насром» по трансферу полузащитника Жерсона.

– Действительно ли «Зенит» получил предложение о покупке Жерсона от «Аль-Насра» и отклонил его?

– Это неправда.