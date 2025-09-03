В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о переговорах с «Аль-Насром» по трансферу полузащитника Жерсона.
– Действительно ли «Зенит» получил предложение о покупке Жерсона от «Аль-Насра» и отклонил его?
– Это неправда.
- В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро.
- Он провел 6 матчей (340 минут) без голевых действий.
- Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным.
- 28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ.
