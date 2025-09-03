Карпин посоветовал книгу для российских футболистов

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о списке книг для чтения футболистами.
– Про список книг для футболистов что думаете?
– Замечательная идея, они же не умрут от этого. «Робинзона Крузо» бы включил. Но как будут проверять, прочитали ли они?
Сам не вспомню, в какой год последнюю книгу читал. Кажется, книжку Диего Симеоне. Для болельщиков интересно, но нового для себя чего‑то ощутимо не узнал.
– Понимаете, почему Минспорт так взялся за футбол?
– Футбол – спорт номер один, вот за него Минспорт так и взялся. Был бы другой спорт, внимания было бы меньше.
- Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о разработке специального перечня книг для молодых футболистов.
- Игровая карьера Карпина на взрослом уровне длилась с 1986 по 2005 годы. Тренерская карьера продолжается с 2009 года.
Источник: «Матч ТВ»