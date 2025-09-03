Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – о потолке зарплат в РПЛ: «Я не понимаю практического смысла»

Карпин – о потолке зарплат в РПЛ: «Я не понимаю практического смысла»

Вчера, 09:54
3

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможности введения потолка зарплат в РПЛ.

«Не понимаю, как это [потолок зарплат] работает и может работать в открытой лиге. В КХЛ вроде как понятно. Можно будет обойти? Чтобы что-то обойти, нужно запретить. Я не понимаю практического смысла.

Мое мнение по лимиту [на легионеров] не поменялось. Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки – Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», – сказал Карпин.

  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола.
  • Ограничение по зарплатам может быть введено со следующего сезона вместе с ужесточением лимита на легионеров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
vvv123
1756883322
Горе-тренер, кого интересует его мнение?
Ответить
fakeid
1756884563
поговаривают, что это вообще незаконно - ограничивать зарплату физическому лицу. я не эксперт в этой области, но так говорят. в любом случае обойти эти лажу смогут довольно легко, что зенит, что спартак. у нас и пиво нельзя на хоккее. однако на СКА и ещё нескольких аренах спокойно продают. обошли запрет каким-то образом.
Ответить
алдан2014
1756885218
Для данной ситуации есть хорошее старое выражение: ИБД. Имитация бурной деятельности. Фамилию вписать в историю ,опять же. А то все по барабану на главу РФС и рпл
Ответить
