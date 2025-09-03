Карпин – о потолке зарплат в РПЛ: «Я не понимаю практического смысла»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможности введения потолка зарплат в РПЛ.

«Не понимаю, как это [потолок зарплат] работает и может работать в открытой лиге. В КХЛ вроде как понятно. Можно будет обойти? Чтобы что-то обойти, нужно запретить. Я не понимаю практического смысла.

Мое мнение по лимиту [на легионеров] не поменялось. Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки – Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», – сказал Карпин.