В ЦСКА перечислили спорные судейские решения в пользу «Краснодара»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл подробности обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.
- Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
- Также арбитр отменил по голу каждой из команд.
- «Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.
«Разумеется, мы обратились в ЭСК. Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча.
Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства, хотя соперник уже имел желтую к тому моменту.
Однако, не желая расфокусироваться из-за большого количества спорных эпизодов, мы попросили уважаемую комиссию рассмотреть и дать разъяснения действиям арбитров именно в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной на 92-й минуте матча.
Этот неназначенный пенальти стал ключевым эпизодом, повлиявшим на исход встречи», – сказал Брейдо.