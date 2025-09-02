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  • В ЦСКА перечислили спорные судейские решения в пользу «Краснодара»

В ЦСКА перечислили спорные судейские решения в пользу «Краснодара»

2 сентября 2025, 20:56
6

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл подробности обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.
  • Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
  • Также арбитр отменил по голу каждой из команд.
  • «Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.

«Разумеется, мы обратились в ЭСК. Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча.

Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства, хотя соперник уже имел желтую к тому моменту.

Однако, не желая расфокусироваться из-за большого количества спорных эпизодов, мы попросили уважаемую комиссию рассмотреть и дать разъяснения действиям арбитров именно в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной на 92-й минуте матча.

Этот неназначенный пенальти стал ключевым эпизодом, повлиявшим на исход встречи», – сказал Брейдо.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Шафеев Рафаэль
Комментарии (6)
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Цугундeр
1756837568
)) Офицеры не жалуются,офицеры мстят. Как же коногонский клуб становится похож на известную "в народе" команду..) Даже по запаху.
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Artemka444
1756841051
Балаболы
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Mirak92
1756850976
Мля вот хорошее же было у нас, а тут по питерской наклонности пошли( зачем???
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Foxitkuban
1756875398
Не понимаю, для чего команды вечно кулаками после драки машут? Я понимаю, когда спорная красная у игрока, ее хоть отменить могут, но "дайте разъяснение по эпизоду с игрой рукой..."? Зачем? Что вам даст это разъяснение? Ничего уже не изменить, же.
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boris63
1756875681
После пожара и "...." насос.
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