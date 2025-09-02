В ЦСКА перечислили спорные судейские решения в пользу «Краснодара»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл подробности обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара».

Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.

Также арбитр отменил по голу каждой из команд.

«Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.

«Разумеется, мы обратились в ЭСК. Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча.

Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства, хотя соперник уже имел желтую к тому моменту.

Однако, не желая расфокусироваться из-за большого количества спорных эпизодов, мы попросили уважаемую комиссию рассмотреть и дать разъяснения действиям арбитров именно в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной на 92-й минуте матча.

Этот неназначенный пенальти стал ключевым эпизодом, повлиявшим на исход встречи», – сказал Брейдо.