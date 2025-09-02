Гехи пригрозил «Кристал Пэлас» после срыва трансфера в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи расстроен из-за того, что его не отпустили в «Ливерпуль».
25-летний футболист предупредил лондонский клуб, что после произошедшего не продлит контракт, истекающий в 2026 году.
Также он рассматривает возможность отказаться от капитанской повязки в знак протеста.
- «Ливерпуль» был готов заплатить за Гехи 35+ млн фунтов и 10% от суммы его последующей перепродажи.
- «Пэлас» в последний момент отказался от сделки, поскольку не успел найти замену для игрока, а главный тренер Оливер Глазнер пригрозил уходом в случае продажи Гехи.
Источник: The Times