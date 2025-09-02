Гехи пригрозил «Кристал Пэлас» после срыва трансфера в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи расстроен из-за того, что его не отпустили в «Ливерпуль».

25-летний футболист предупредил лондонский клуб, что после произошедшего не продлит контракт, истекающий в 2026 году.

Также он рассматривает возможность отказаться от капитанской повязки в знак протеста.