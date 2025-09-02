Введите ваш ник на сайте
Глебов объяснил, почему сказал о запрете мяса в ЦСКА

2 сентября, 13:14
8

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов объяснил, почему в июле в одном из интервью заявил, что в команде запретили есть мясо.

– Зачем ты ляпнул, что Фабио [Челестини] запретил мясо? Клуб это тут же опроверг.

– Как-то вырвалось. На ужине перед игрой нам сказали, что нет мяса. И Круг такой: «Мясо запретили». В голове как-то и засело – и я сказал про запрет.

Назавтра ко мне подходит Эдуард Николаевич Безуглов: «Ты что там наделал? Никто тебе ничего не запрещал». Только тут я подумал – да, это лишнее было. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт. Потом к нам еще раз подошли и сказали: «Ешь мяса, сколько хочешь».

– Но ты говорил, что правила при Челестини в целом ужесточились. Какие именно?

– Только в первое время Фабио притирался ко всем, наблюдал. Был закрыт и настроен на работу. Сейчас все спокойнее. Из нового – на любой прием пищи должна приходить вся команда. Вот обед в 16:30. При Марко кто-то приходил в 16:20, другие в 16:40. Сейчас – четко в назначенное время. Пока вся команда не придет – остальные сидят и ждут.

  • 19-летний Глебов в этом сезоне провел 11 матчей за ЦСКА, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • Красно-синие занимают 2-е место в РПЛ с 15 очками после 7 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл
VPERDIV SPARTAK
1756811401
Мясо нужно не есть а рвать)
Ответить
zigbert
1756811629
Ухо надо держать востро, любое неверное слово может вызвать ненужную шумиху.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1756813671
"Пока вся команда не придёт - остальные сидят и ждут". Как в Армии! ЦСКА же! )) """"""""
Ответить
...уефан
1756816713
..."Приступить к приёму пищи!"...
Ответить
FanatSerj
1756821203
Тут нынче СМИ по 100 раз проверять надо что правду написали или звиздят, заголовки так вообще читать уже смысла нет. А тут ещё и вот такой источник-балабол, зачем такое высасывать из пальца было нужно, у мен ещё тогда брат болельщик ЦСКА засомневался что итальянец подойдет для ЦСКА, типа веган какой от приехал сейчас всё поломает вместе с ромбом ))
Ответить
nik55
1756822661
всех коней сожрали а другое мясо нельзя
Ответить
