Мостовой похвалил «Зенит»: «В клубе есть хорошая черта европейского футбола»

Александр Мостовой прокомментировал назначение Константина Зырянова на пост председателя правления «Зенита».

Экс-футболист сменил 70-летнего Александра Медведева, при котором петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.

«Медведев уже в возрасте. В «Зените» есть хорошая черта европейского футбола – это то, что в команде и в структуре клуба бывшие футболисты.

У других наших команд такого нет, поэтому у «Зенита» за последние годы много чемпионских титулов. Опыт Медведева поможет Константину Зырянову в работе», – сказал Мостовой.