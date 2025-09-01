Введите ваш ник на сайте
  • Мостовой похвалил «Зенит»: «В клубе есть хорошая черта европейского футбола»

Мостовой похвалил «Зенит»: «В клубе есть хорошая черта европейского футбола»

1 сентября, 21:41
9

Александр Мостовой прокомментировал назначение Константина Зырянова на пост председателя правления «Зенита».

  • Экс-футболист сменил 70-летнего Александра Медведева, при котором петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.

«Медведев уже в возрасте. В «Зените» есть хорошая черта европейского футбола – это то, что в команде и в структуре клуба бывшие футболисты.

У других наших команд такого нет, поэтому у «Зенита» за последние годы много чемпионских титулов. Опыт Медведева поможет Константину Зырянову в работе», – сказал Мостовой.

Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин Мостовой Александр
Комментарии (9)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1756753040
Просто у Зенита уже не будет прежних денег,у Газпрома финансовые проблемы судя по ответам,поэтому ставят Зырянова и будут делать упор на свои школы,чем на трансферы. Представляю,как у Аршавина пукан горит,что Костю назначили на такую должность
Ответить
Интерес
1756754181
Экс-футболист только сменил газового специалиста шЫрокого профиля-"слесаря-гинеколога",но эту черту отставной царёк возвёл в норму существования "Зенита".Именно деньги ГАЗПРОМА,распорядителем которого был Медведев, обеспечили шестикратное доминирование команды. Ведь тренеры-ничто,а футболисты-всё...Да,Санёк???Вот и скупали для противостояния в Европе,а получились всего лишь победы в РПЛ...
Ответить
mutabor0992
1756755556
Сашка-букашка!p.s.А ведь когда то был адекватным.
Ответить
slavа0508
1756756009
Титулы то как раз по другим причинам . неограниченное бабло из этого вытекает и лучший состав в лиге и плюс все судьи куплены ...
Ответить
Иван Петров 1986
1756791063
Вот и плохо, что у нас много европейского. Играть будем в декабре, а летом дурака валять.
Ответить
Прокс
1756792813
Когда Свино-..делы в 90-е всё скупали все молчали,но сейчас визжат и это пятачковые визги!!!
Ответить
boris63
1756793382
Не возьмут Санька, сколько не хвали, не возьмут.
Ответить
