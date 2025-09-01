Экс-игрок «Зенита» – о переводе Энрике на левый фланг: «Чтобы не видеть недовольную мину на лице Глушенкова»

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о тактических построениях в атаке петербуржцев в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Глушенков ни в какую не хочет играть на позиции центрального хавбека – там плотно опекают, много борьбы, и обороняться приходится чаще. Но, учитывая хорошую форму Максима, требования лимита, покладистость Энрике, а главное – чтобы не видеть недовольную мину на лице российского хавбека, его поставили на любимую позицию.

А Энрике отправили на левый фланг. Сразу хочу отметить, что в этом матче в нeм от бразильского футболиста было очень мало.

Таким образом, атакующий блок впервые вышел на поле в таком варианте: Глушенков, Энрике по флангам, Соболев – единственный форвард, а в середине Педро. Педро – очень хороший игрок и находится в хорошей форме, но он молод и управлять строптивыми партнeрами не готов.

«Зенит» имел заметное игровое преимущество, весь матч владел территорией. Но недосыгранность в очередной раз тормозила атаку. Самым заметным здесь был Глушенков. Смещаясь с фланга в середину, он грамотно находил свободные зоны и почти всe время был свободен.

Несколько раз, когда партнeры отдавали ему передачу, он быстро выискивал продолжения, создавая острые ситуации. Ну и, конечно, находил повод сделать недовольное лицо, если партнeры его не замечали», – сказал Веденеев.