Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль

В матче 2-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома победила «Унион» со счетом 3:0.
Дубль у хозяев сделал Серу Гирасси, отличившийся на 44-й и 58-й минутах. Еще один гол забил Феликс Нмеча на 81-й.
«Боруссия» занимает 3-е место в Бундеслиге с 4 очками после 2 матчей. «Унион» идет 10-м с 3 баллами.
Германия. Бундеслига. 2 тур
Боруссия Д - Унион - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - С. Гирасси, 44; 2:0 - С. Гирасси, 58; 3:0 - Ф. Нмеча, 81.
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Боруссия Д
Унион
Грегор Кобель
0%
Даниэль Свенссон
0%
Рами Бенсебаини
0%
Аарон Ансельмино
0%
Вальдемар Антон
0%
Ян Коуто
0%
Марсель Забитцер
0%
Юлиан Брандт
0%
Джоб Беллингем
0%
Серу Гирасси
0%
Максимилиан Байер
0%
Юлиан Рюэрсон
0%
Паскаль Гросс
0%
Кэрни Чуквуэмека
0%
Феликс Нмеча
0%
Карим Адейеми
0%
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Фредерик Реннов
0%
Том Роте
0%
Данило Дехи
0%
Леопольд Кверфельд
0%
Кристофер Триммель
0%
Алекс Крал
0%
Рани Хедира
0%
Яник Хаберер
0%
Роберт Сков
0%
Ильяс Анса
0%
Андрей Илич
0%
Деррик Кен
0%
Алеша Кемлейн
0%
У Ен Чон
0%
Тим Скарке
0%
Оливер Бурк
0%
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Источник: «Бомбардир»