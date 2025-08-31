Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль

В матче 2-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома победила «Унион» со счетом 3:0.

Дубль у хозяев сделал Серу Гирасси, отличившийся на 44-й и 58-й минутах. Еще один гол забил Феликс Нмеча на 81-й.

«Боруссия» занимает 3-е место в Бундеслиге с 4 очками после 2 матчей. «Унион» идет 10-м с 3 баллами.