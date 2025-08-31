АПЛ. «Манчестер Сити» вел против «Брайтона», но проиграл (1:2)

«Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ уступил на выезде «Брайтону». Победа хозяев получилась волевой.
У «Брайтона» забил бывший полузащитник «Сити» Джеймс Милнер.
«Брайтон» идет на десятом месте. «Манчестер Сити» – 12-й.
Англия. Премьер-лига. 3 тур
Брайтон - Манчестер Сити - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 34; 1:1 - Д. Милнер, 67 (с пенальти); 2:1 - Б. Груда, 89.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Брайтон
Манчестер Сити
Барт Вербрюгген
0%
Йоэл Велтман
0%
Ян Паул ван Хеке
0%
Льюис Данк
0%
Джек Хиншелвуд
0%
Максим Де Куйпер
0%
Карлос Балеба
0%
Диего Гомес
0%
Каору Митома
0%
Янкуба Минте
0%
Дэнни Уэлбек
0%
Диего Коппола
0%
Джеймс Милнер
0%
Ясин Аяри
0%
Брайан Груда
0%
Жоржиньо Рюттер
0%
Показать всех игроков
Джеймс Траффорд
0%
Райан Айт Нури
0%
Абдукодир Хусанов
0%
Джон Стоунз
0%
Родри
0%
Матеус Нуньес
0%
Тиджани Рейндерс
0%
Бернарду Силва
0%
Оскар Бобб
0%
Эрлинг Холанд
0%
Омар Мармуш
0%
Рубен Диаш
0%
Рико Льюис
0%
Нико О'Райли
0%
Жереми Доку
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»