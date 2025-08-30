Радимов отреагировал на тяжелую победу «Спартака» над «Сочи»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Все-таки удивительная команда «Спартак». По всем показателям должна обыгрывать «Сочи» на раз-два, а получается только с двумя пенальти.

Судейство – отдельная тема, ее не касаемся. Но с таким качеством игры «Спартаку» будет тяжело», – сказал Радимов.