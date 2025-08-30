Станкович отреагировал на невызов Умярова в сборную России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал невызов полузащитника Наиля Умярова в сборную России.

«Я Умярова обнимаю и поддерживаю. Это прекрасный футболист с точки зрения техники, тактики, игрок высочайшего уровня. Если так случилось, значит, у него будет больше времени отдохнуть и быть готовым к возобновлению чемпионата», – сказал Станкович.