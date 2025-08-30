Станкович отреагировал на невызов Умярова в сборную России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал невызов полузащитника Наиля Умярова в сборную России.
«Я Умярова обнимаю и поддерживаю. Это прекрасный футболист с точки зрения техники, тактики, игрок высочайшего уровня. Если так случилось, значит, у него будет больше времени отдохнуть и быть готовым к возобновлению чемпионата», – сказал Станкович.
- У 25-летнего Умярова 0 матчей за сборную.
- В этом сезоне РПЛ Умяров лучший по ряду показателей.
- Наиль – воспитанник «Чертаново».
Источник: «Матч ТВ»