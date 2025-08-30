Слишкович прокомментировал спасение «Оренбурга» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался по итогам матча 7-го тура против «Рубина» (2:2).

Оренбуржцы уступали 0:2.

Команда идет на 11-м месте.

У «Рубина» дубль оформил Мирлинд Даку.

– Два разных тайма и две разные команды. В первом тайме «Рубин» нас наказал. Мы знали, в чем они сильнее. При потере мяча они пошли в быструю атаку, и мастерство их нападающих позволило реализовать моменты. Во втором тайме соперник вернулся назад, позволял нам больше играть. Мы показали правильный характер, ребята верили до конца. Были моменты и у соперника, особенно они снова были опасны в контратаках. Но я бы сказал, что эта ничья закономерна.

– Можно ли сказать, что футболисты недооценили Даку и позволили ему ближе подойти к воротам?

– Нет. Вы думаете, что мы не знаем соперника? Сыграло качество и мастерство игрока. Мы знали и готовились, но всегда есть такие игроки, которые могут в один момент игры решать все и реализовывать моменты. Я думаю, что Даку не впервые это показал в РПЛ, он уже это долго демонстрирует и против других российских команд. Не могу сказать, что мы не знали и не готовились, но есть такие соперники, которые реализовывают свои моменты и успевают забить гол.