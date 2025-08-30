Аршавин самоиронично высказался о выходе «Кайрата» в основу ЛЧ

Экс-игрок «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о квалификации казахстанской команды в ЛЧ-2025/26.

«Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».

«Кайрат» встретится в ЛЧ с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном».

Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

«С парой Тимощук – Аршавин «Кайрат» даже чемпионом Казахстана не стал, а с парой Сорокин – Мартынович вышел в Лигу чемпионов (смеeтся).

Я поздравил и генерального директора, и написал Кайрату Советаевичу. Если бы не он, то «Кайрата» бы не существовало. Я думаю, он даже не мечтал, что клуб может в Лигу чемпионов выйти. Думаю, что он в Казахстане в тот день был самым счастливым человеком», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».