Тимощук дал совет Глушенкову

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отметил прогресс Максима Глушенкова.

Нападающий начал сезон с 5 матчей без голевых действий.

В последних 2 играх в его активе 3+2.

«Глушенков важен для «Зенита», как и любой игрок. Мы знаем, как он начал играть в прошлом сезоне. Он очень высоко поднял планку.

После нескольких повреждений ему было непросто вернуться в кондиции. С махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» он сыграл здорово, молодец.

Нужно работать дальше с таким же рвением и настроем. Его форма и уверенность в своих силах вернeтся.

Глушенков получил вызов в сборную, всех будет радовать его хорошая игра», – сказал Тимощук.