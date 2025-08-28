Агент Батракова оценил предложение о трансфере из Саудовской Аравии

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о предложении «Аль-Иттихада» по трансферу хавбека.

– Я точно знаю, что клубы из Саудовской Аравии контактировали с «Локомотивом». Не могу сказать, какое именно предложение сделали, и делали ли его вообще. Но если бы клуб, скажем так, заинтересовался этим, они поставили бы нас в курс. И тогда мы бы смогли уже контактировать и говорить какие-то личные условия.

Так как клуб не заинтересовался этим предложением, у нас не было никаких прав, чтобы мы смогли переговорить с тем или иным клубом.

– Понятно, что цель – Европа. Но если приходит предложение, от которого нельзя отказаться, из Саудовской Аравии, будет ли сторона игрока рассматривать его?

– На сегодняшний день Алексей, я думаю, рассмотрел бы предложение какого-нибудь большого европейского клуба.

Понятно, что в Саудовской Аравии в футбол инвестируются большие средства. Но тем не менее если бы это был большой европейский клуб – Лига чемпионов, борьба за самые высокие места – это было бы точно более интересно рассмотреть, чем вариант с Саудовской Аравией.