Селюк бросил вызов «Динамо»: «С этими игроками и тренером Карпиным оно никогда не станет чемпионом»

Известный российский агент Дмитрий Селюк предложил пари московскому «Динамо».

«Я конкретно говорю, что я вижу, что, к сожалению, Карпин стал больше бизнесменом, а не тренером. Я бы его назвал тренер-агент.

Вот эти приглашения игроков непонятно каких и непонятно за сколько, навеяли меня на мысль, что я готов под эгидой всех беттинговых компаний заявить, «Динамо» с этими игроками и тренером Карпиным никогда не станет чемпионом. Так как у них контракт на три года, у всех этих футболистов, значит, наш спор будет действовать три сезона.

Предлагаю, если я выиграю спор, то «Динамо» платит мне миллион, а если они выиграют, то я им – три. Я уверен, что многие меня поддержат в этом споре.

Предлагаю, если Валерий Карпин набирает таких игроков, я готов на их зарплату поспорить, что они даже в топ-3 не попадут! Думаю, все болельщики команды готовы поставить на это», – сказал Селюк.