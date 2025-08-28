Реакция Аршавина на слова Дзюбы в адрес руководства «Акрона»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. После поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ форвард заявил, что тольяттинский клуб – один из самых слабых в РПЛ по составу.
«У «Акрона» симпатичная команда, они даже в этом составе нормально играют. Я думаю, что Дзюба привык побеждать. Он всегда находился в сильных командах. Артем понимает, что его дни в футболе тают, поэтому хочет как можно больше насладиться этими моментами. А радость приносят победы.
То, что он сказал, – это в его стиле. Но я не думаю, что будет скандал. Это рабочий эпизод из жизни Артема Дзюбы», – сказал Аршавин.
- 37-летний Дзюба также обратился к руководству «Акрона» со словами: «Помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ?»
- «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
Источник: «Матч ТВ»