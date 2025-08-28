Реакция Аршавина на слова Дзюбы в адрес руководства «Акрона»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. После поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ форвард заявил, что тольяттинский клуб – один из самых слабых в РПЛ по составу.

«У «Акрона» симпатичная команда, они даже в этом составе нормально играют. Я думаю, что Дзюба привык побеждать. Он всегда находился в сильных командах. Артем понимает, что его дни в футболе тают, поэтому хочет как можно больше насладиться этими моментами. А радость приносят победы.

То, что он сказал, – это в его стиле. Но я не думаю, что будет скандал. Это рабочий эпизод из жизни Артема Дзюбы», – сказал Аршавин.