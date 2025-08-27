Челестини одним словом описал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги выигранного матча с «Балтикой».
- Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Армейцы одержали гостевую победу со счетом 2:0.
- Оба гола забил Иван Обляков с пенальти во 2-м тайме.
«Матч был очень боевым, но нам было тяжело с мячом под контролем, соперник оказывал определенное давление.
Во втором тайме калининградцы немного подустали, мы смогли создать свои моменты. Мне кажется, что мы одержали заслуженную победу», – сказал Челестини.
Источник: «Матч ТВ»