Гайич поделился впечатлениями от игры против Дзюбы

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об игре против Артема Дзюбы.

ЦСКА победил «Акрон» (3:1) в 6-м туре РПЛ.

Дзюба – лучший бомбардир в истории России.

У 37-летнего игрока остался год контракта.

– В матче с «Акроном» единственный гол ЦСКА пропустил от Артeма Дзюбы. Каково против него играть? Это самый сложный ваш оппонент из нападающих за три года выступлений в РПЛ?

– Один из самых сложных – это точно. Против него всегда неприятно играть. Можно сказать, что он играет в свой футбол и «Акрон» играет на него – много длинных передач, а Дзюба хорош не только в игре верхом, но и в подборах, скидках. Мы, конечно, готовились к этому, и, мне кажется, нам удалось с ним справиться.