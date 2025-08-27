Смолов: «Хотел после ЧМ-2018 уехать в «МЮ», а уехал в «Локомотив», потому что сам себе все испортил»

Нападающий Федор Смолов рассказал, что его карьера пошла не совсем по плану.

«Я понимал, что перед ЧМ-2018 мне надо остаться в «Краснодаре», ярко провести чемпионат мира, забить два-три гола и уехать в «Манчестер Юнайтед» или «Боруссию Дортмунд». Ну, провeл ЧМ так, что уехал в «Локомотив».

Я рассчитывал, что забью на турнире 2-3 гола и перейду в топ-клуб. Поэтому начал снижать требования к себе, начиная с зимы. За полгода до ЧМ у меня были предложения от «Зенита» и «Вест Хэма». Сергея Галицкого устраивали оба варианта. Но петербуржцы сообщили, что, купив меня за 12 миллионов, летом будут ставить ценник в 20. Я решил остаться в «Краснодаре» и проявить себя на ЧМ. Но в итоге я был в тильте, потому что сам себе всe испортил», – сказал Федор на своем ютуб-канале.