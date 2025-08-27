Шпилевский предъявил конкретные претензии руководству «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию в команде.

Накануне «Пари НН» проиграл в кубковом матче «Спартаку» (0:4).

Команда идет в РПЛ в зоне вылета.

Следующий соперник – «Зенит» (30 августа).

– Как не потерять веру при таких результатах? Веру в вашу перестройку.

– Я знал, куда иду. Знал, что не поменяю за месяц, и сказал, что мне нужны усиления и время. Сейчас мы проиграли «Динамо» и «Спартаку», дальше матч с «Зенитом». Но какая альтернатива? Сказать ребятам, что нужно забиться в штрафной? Или нужно подкупить судей? Я доволен нашим перформансом.

Я люблю говорить правду. Я недоволен, что новички приехали поздно, но мы обговаривали совсем другое. Но сдаваться я не буду, не буду и план Б искать.