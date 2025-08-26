Дуарте убеждают, что для развития карьеры ему лучше покинуть «Спартак»

Инсайдер Иван Карпов прояснил ситуацию по спартаковцу Алексису Дуарте.

«Сантос» предлагал 4 миллиона евро за Дуарте в рассрочку, но 25-летнего футболиста смогут продать, только если возьмут другого ЦЗ. У «Спартака» нет цели любым способом избавиться от парагвайца.

Эту историю куда больше двигает агент Алексиса, чем клуб. Он убеждает клиента, что для развития карьеры тому лучше вернуться в Латинскую Америку.

Агент Дуарте, как и представители Манфреда Угальде, просто хотят заработать денег, пока на их клиентов есть спрос в Латинской Америке + Европе», – написал источник.