Тренер «Пари НН» из зоны вылета пожаловался на «диванных критиков»: «За столом все Гвардиолы»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал понять, что команда продолжит идти выбранным путем.
- «Пари НН» идет в зоне вылета.
- Шпилевский принял команду летом.
- В ближайшем матче РПЛ «Пари НН» сыграет с «Зенитом».
«Для нас не самая легкая задача играть против топ‑клубов. Нужно разумно все воспринимать. Мы идем своей дорогой, не важно, что будет. Легче всего сдаться и вернуться к тому, во что мы играли.
Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен. Нужно верить в ребят и им помогать», – сказал Шпилевский.
Источник: «Матч ТВ»