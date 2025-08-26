Тренер «Пари НН» из зоны вылета пожаловался на «диванных критиков»: «За столом все Гвардиолы»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал понять, что команда продолжит идти выбранным путем.

«Пари НН» идет в зоне вылета.

Шпилевский принял команду летом.

В ближайшем матче РПЛ «Пари НН» сыграет с «Зенитом».

«Для нас не самая легкая задача играть против топ‑клубов. Нужно разумно все воспринимать. Мы идем своей дорогой, не важно, что будет. Легче всего сдаться и вернуться к тому, во что мы играли.

Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен. Нужно верить в ребят и им помогать», – сказал Шпилевский.