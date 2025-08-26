«ПСЖ» подготовил трансфер Сафонова

«ПСЖ» согласовал трансфер вратаря Матвея Сафонова. Клуб, в который перейдет россиянин, не называется. Также неизвестны и детали сделки.

По данным источника, Сафонов был «упомянут в контексте успешно завершенного трансфера», предложение удовлетворило все стороны.

Ранее «ПСЖ» предлагал голкипера «Галатасараю».

Сообщалось, что Сафонов не планирует добровольно уходить из «ПСЖ» и намерен бороться за место основного вратаря команды.