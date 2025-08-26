«ПСЖ» подготовил трансфер Сафонова

«ПСЖ» согласовал трансфер вратаря Матвея Сафонова. Клуб, в который перейдет россиянин, не называется. Также неизвестны и детали сделки.
По данным источника, Сафонов был «упомянут в контексте успешно завершенного трансфера», предложение удовлетворило все стороны.
Ранее «ПСЖ» предлагал голкипера «Галатасараю».
Сообщалось, что Сафонов не планирует добровольно уходить из «ПСЖ» и намерен бороться за место основного вратаря команды.
- В этом сезоне 26-летний россиянин остался в запасе в 3 матчах «ПСЖ».
- Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 20 миллионов евро.
- Его контракт с парижским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: TransferFeed