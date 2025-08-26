Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» подготовил трансфер Сафонова

Сегодня, 11:05
5

«ПСЖ» согласовал трансфер вратаря Матвея Сафонова. Клуб, в который перейдет россиянин, не называется. Также неизвестны и детали сделки.

По данным источника, Сафонов был «упомянут в контексте успешно завершенного трансфера», предложение удовлетворило все стороны.

Ранее «ПСЖ» предлагал голкипера «Галатасараю».

Сообщалось, что Сафонов не планирует добровольно уходить из «ПСЖ» и намерен бороться за место основного вратаря команды.

  • В этом сезоне 26-летний россиянин остался в запасе в 3 матчах «ПСЖ».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 20 миллионов евро.
  • Его контракт с парижским клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: TransferFeed
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Dr Metal
1756196674
ну и правильно, надо играть
Ответить
Интерес
1756197133
Здравствуй,настоящая Европа,а не какой-то там занюханный арабский Париж!
Ответить
andr45
1756207145
Недолго музыка играла, недолго Мотя в воротах постоял
Ответить
k611
1756209347
Что то туману напустили, что нельзя клуб назвать...
Ответить
