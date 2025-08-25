Карпин рассказал, почему Лунев не играет за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил отсутствие игровой практики у вратаря Андрея Лунева.
– Как вы видите ситуацию с вратарями. Как я вижу, вы требуете выход через низ, игру ногами. Кто вам больше всего нравится?
– Уже не требую. Вы это видели на сборах только. В играх мы это практически не применяем.
– Почему?
– Потому что надо тренировать больше, времени нет.
– Кого вы видите первым номером?
– Лунева.
– Он отсутствует из-за медицинский показаний?
– Да.
- Лунев не играет с 10 августа – он пропустил 3 матча.
- Неделю назад голкипера запечатлели с жевательным табаком во время игры.
Источник: «Спорт-Экспресс»