  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о бывшем легионере «Зенита»: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова»

Губерниев – о бывшем легионере «Зенита»: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова»

Вчера, 22:41
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

«При этом Клаудиньо принимал все деньги зенитовские, паспорта принимал. Пусть это останется на его совести. Для многих таких людей, как Клаудиньо, Россия-матушка как дойная корова, к сожалению.

Иностранные спортсмены сначала выступают в России, получают здесь деньги, а потом лицемерно начинают что-то там высказывать.

Как говорится, дорога ложка к обеду. Если Клаудиньо что-то не нравилось, уехал бы сразу тогда. Чего сидел тут? А то играл здесь, гражданство российское получил и теперь что-то высказывает против.

В любом случае Клаудиньо принес пользу «Зениту», за это ему скажем спасибо. Футболист он хороший. А в остальном нам не привыкать такое слышать.

«Зенит» делал все для того, чтобы Клаудиньо чувствовал себя комфортно. Была прекрасная команда со своей атмосферой, ему платили большие деньги. Но такова жизнь», – сказал Губерниев.

  • Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

