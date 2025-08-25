Кордоба отреагировал на критику в свой адрес

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после гостевого матча 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) сказал, что считает не очень справедливой критику в свой адрес. В прошедшей игре колумбиец сделал дубль.

– Какие эмоции после настолько крупной победы над «Крыльями Советов»? Насколько лeгкой она получилась?

– Мне кажется, что мы честно заслужили эту победу. Вышли на поле с очень серьeзным настроем. Добросовестно отыграли этот матч и по делу забрали три очка.

– Статический портал Opta на неделе поделился статистикой, которая указывала на вашу плохую реализацию. Вы на это обращали внимание? Столь эмоциональное празднование первого гола сегодня связано с этим?

– Да, всe именно так. Я не говорю про всех, но есть некоторые журналисты, которые слишком много говорят. Я уже прошeл через свой сложный момент, который свойственен многим нападающим, эмоционально отпраздновал это, отметил для себя. А тому журналисту, который критиковал меня, ответил сегодня на поле.

– Это была статистика от портала Opta, а не конкретный журналист.

– Нет, я точно видел, что про меня писал один журналист. Какой? Я не могу вспомнить, как его зовут, к сожалению. Но сейчас я бы спросил у него – что теперь ты скажешь обо мне?

И хочу сказать дополнительно одну вещь. Иногда слишком много внимания уделяется статистике. Посмотрите на всю ту работу, которую я проделываю на поле. Не на голы и ассисты, а именно на эту работу для команды и партнeров.

По итогам прошлого сезона мне дали награду лучшего игрока чемпионата, а в этом уже из-за 3-4 упущенных моментов началась критика в мою сторону. Считаю это не очень справедливым. И я тот человек, который будет стараться трансформировать эту критику в конструктивные моменты.

– Сейчас уже ваша статистика стала намного лучше. Следующий матч – кубковый. В составе будет ротация. Насколько для вас важно выходить и играть и во всех турнирах и матчах?

– Я всегда хочу играть, конечно. Но при этом я понимаю, что есть партнeры, которые тоже заслуживают игровой практики. Они хотят проявить себя. Кубок России – это именно турнир, который даeт им эту возможность. Мы идeм по одному пути все вместе, а касаемо состава всe в руках главного тренера. Уверен, что он принимает верные решения.