«Марсель» не станет покупать вингера «Спартака»

У «Марселя» нет никакого интереса к вингеру «Спартака» Тео Бонгонда. Вряд ли игрок окажется в чемпионате Франции в обозримом будущем.

Ранее издание Top France сообщало, что Бонгонда является приоритетным вариантом для «Марселя» на случай ухода Адриана Рабьо.

Сейчас вингер «Спартака» восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия, которую он получил в июне, выступая за сборную ДР Конго. Ожидается, что футболист вернeтся в строй в сентябре. При этом он уже получил вызов на ближайшие матчи национальной команды, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья и отсутствие игровой практики.