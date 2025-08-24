Попов дал прогноз на работу Черчесова с «Ахматом»: «На большее он не способен»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов высказался о работе Станислава Черчесова в «Ахмате».

Черчесов сменил Александра Сторожука.

При Черчесове у «Ахмата» 7 очков в РПЛ из 9 возможных.

Грозненцы в 6-м туре спасли матч против «Оренбурга» (2:2).

– Черчесов выиграл два матча РПЛ из двух.

– Он их поднимет 100%! Он поборется за седьмое место. Но на большее он не способен.

– Седьмое место – хорошее для «Ахмата» последних лет.

– Да. Но руководители «Ахмата» должны понимать, что Черчесов заложит хорошую базу, но для прогресса надо будет двигаться дальше.

– Что он поменял за короткое время?

– Две победы – это эмоциональная встряска. Ведь мотиватор он хороший.

– Но этого недостаточно?

– Да, на мотивации далеко не уедешь. 100%. И это должны понимать все – руководители и футболисты.