Попов дал прогноз на работу Черчесова с «Ахматом»: «На большее он не способен»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов высказался о работе Станислава Черчесова в «Ахмате».
- Черчесов сменил Александра Сторожука.
- При Черчесове у «Ахмата» 7 очков в РПЛ из 9 возможных.
- Грозненцы в 6-м туре спасли матч против «Оренбурга» (2:2).
– Черчесов выиграл два матча РПЛ из двух.
– Он их поднимет 100%! Он поборется за седьмое место. Но на большее он не способен.
– Седьмое место – хорошее для «Ахмата» последних лет.
– Да. Но руководители «Ахмата» должны понимать, что Черчесов заложит хорошую базу, но для прогресса надо будет двигаться дальше.
– Что он поменял за короткое время?
– Две победы – это эмоциональная встряска. Ведь мотиватор он хороший.
– Но этого недостаточно?
– Да, на мотивации далеко не уедешь. 100%. И это должны понимать все – руководители и футболисты.
Источник: «РБ Спорт»