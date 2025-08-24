Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» (0:6).
«Так нельзя, мужики! «Крылья Советов» – «Краснодар» – 0:6. Непросто подбирать слова.
Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) – никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках.
После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее.
Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!
P.S. Во втором тайме смотрел матч на трибуне вместе с юными воспитанниками «Академии «КС». Пожелал ребятам успехов», – написал Федорищев.
- Главным судьей матча был Егор Егоров.
- «Крылья Советов» занимают 9-е место в РПЛ с 8 очками после 6 туров.