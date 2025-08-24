Введите ваш ник на сайте
  • Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара»

Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара»

Вчера, 21:12
4

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Краснодар» (0:6).

«Так нельзя, мужики! «Крылья Советов» – «Краснодар» – 0:6. Непросто подбирать слова.

Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) – никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках.

После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее.

Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!

P.S. Во втором тайме смотрел матч на трибуне вместе с юными воспитанниками «Академии «КС». Пожелал ребятам успехов», – написал Федорищев.

  • Главным судьей матча был Егор Егоров.
  • «Крылья Советов» занимают 9-е место в РПЛ с 8 очками после 6 туров.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1756060871
Матч не смотрел, а что там с судейством?
Ответить
темирхан
1756064268
где же ВАШЕ ноябрьское РАССЛЕДОВАНИЕ! СКАНДАЛ ТАМ КАКОЙ-ТО! АУ! НЕ ПОМНИТЕ?
Ответить
BRO_football
1756065739
Действительно, как же так? Крылья Советов миллионы тратит на взятки судьям, а результата никакого. Непорядок. Надо разобраться!
Ответить
Январь 59
1756095419
А что все шесть голов из вне игры, или нарушения были в центре поля , а судья ставил пять пенальти. Ну допустим за пенальти возможно спорный момент, а первый гол( на первых минутах) Или на первых минутах нельзя забивать? А последний гол?( на последних минутах после уголового, тоже не по правилам)А Голы Кордобы и Батчи? Я бы ещё понял, если бы Кр.Сов. вели в счете и на последние добавленные поставили два пенальти, но пропустить 6 голов и не забить ни одного , а потом предъявлять претензии судье???
Ответить
