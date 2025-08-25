Мостовой прокомментировал 6:0 «Краснодара» против «Крыльев»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» (0:6).

«Никто не ожидал, что «Краснодар» разгромит «Крылья Советов» со счетом 6:0. Казалось, что самарцы вроде встрепенулись в начале сезона. Первые два гола – это грубейшие ошибки игрока самарской команды. Нельзя терять такие мячи. Что касается пенальти, его точно не было, но это ошибка арбитров. После трех голов все было понятно.

«Краснодар является действующим чемпионом, поэтому не вижу ничего удивительного, что он сейчас лидирует. Пока что он выглядит основным фаворитом в сезоне, хотя неделю назад такое говорили про «Локомотив», – сказал Мостовой.