Пономарев одним словом описал 6:0 «Краснодара» и «Крыльев»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара». Самарская команда уступила со счетом 0:6 в 6-м туре РПЛ.

«Кошмар! «Крылья Советов» очень‑очень сникли, не ожидал такого. С таким счетом они просто не имеют права проигрывать, оборона совсем дырявая. Я понимаю, если бы пропустили три мяча, но никак не шесть! Да, ситуация плохо складывается, но боритесь до конца.

Ни в коем случае нельзя падать духом, надо сопротивляться. Проигрывать тоже нужно достойно. Если все так безвольно, тогда бы просто взяли и ушли с поля», – сказал Пономарев.