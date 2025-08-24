Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на поражение «Крыльев Советов» в 6-м туре РПЛ. Команда крупно уступила чемпиону страны «Краснодару».

«Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали, что «Крылья» будут сплачиваться, усиляться, учиться у старших коллег и товарищей. Это нам всем урок. Поговорим с ребятами, нос не вешаем. «Крылья» были и будут. Сегодняшний результат войдет в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед. Спасибо, что болеете за «Крылья», – сказал Федорищев.