Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»

Сослан Кагермазов, защитник «Динамо Мх», поделился впечатлениями от игры против зенитовца Луиса Энрике.

– Луис Энрике – игрок сборной Бразилии, вызывался в национальную команду. Чувствуется ли класс, какой-то космический уровень для РПЛ?

– Может быть, он наберет форму, но космического уровня точно не чувствуется. Хороший футболист, выделяется.

– Тяжело было обороняться против него?

– Не знаю, сколько раз я с ним встретился на поле. Полраза, наверное. У нас там играет слева очень цепкий, неприятный для нападающих защитник – Сундуков. Думаю, не самый легкий матч был для Энрике.