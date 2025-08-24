Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»

Сослан Кагермазов, защитник «Динамо Мх», поделился впечатлениями от игры против зенитовца Луиса Энрике.
– Луис Энрике – игрок сборной Бразилии, вызывался в национальную команду. Чувствуется ли класс, какой-то космический уровень для РПЛ?
– Может быть, он наберет форму, но космического уровня точно не чувствуется. Хороший футболист, выделяется.
– Тяжело было обороняться против него?
– Не знаю, сколько раз я с ним встретился на поле. Полраза, наверное. У нас там играет слева очень цепкий, неприятный для нападающих защитник – Сундуков. Думаю, не самый легкий матч был для Энрике.
- «Зенит» купил Энрике зимой за 33 миллиона евро.
- У игрока за «Зенит» 18 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
- На счету 24-летнего Энрике 6 матчей за Бразилию, 2 гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»