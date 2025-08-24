Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»

Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»

24 августа 2025, 16:55
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на интерес «Зенита» к спартаковцу Руслану Литвинову.

«Переходить ли Литвинову? Думаю, не надо. Перед ужесточением лимита на легионеров «Спартаку» нет смысла отказываться от Литвинова.

Чем ситуация Литвинова отличается от ситуации Александра Соболева? Соболев, в отличие от Руслана, – не воспитанник «Спартака», – сказал Генич.

  • Литвинов – воспитанник «Спартака».
  • Его агент – Герман Ткаченко.
  • Контракт 24-летнего Литвинова действует до лета 2026 года.

Еще по теме:
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака» 1
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу 4
Заявление «Спартака» о травме Литвинова 14
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Литвинов Руслан Генич Константин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1756044162
Что вы всё время этого Генича цитируете!? Нашли специалиста. Просто смешно!!
Ответить
FWSPM
1756044774
за десятку пусть забирают смело будут рядом с сашкой на лавке сидеть
Ответить
темирхан
1756054360
а зачем скамеечник глубокий Зениту? и ЛЮДИ СИДЯЩИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, А ПРО МИНИСТРА СПОРТА ВООБЩЕ МОЛЧУ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЗАКУЛИСНЫЕ ПРИКАЗЫ ВЫПОЛНЯЕТ! ФУТБОЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОПЯТ УЖЕСТОЧЕНИЕМ! БАБЛА МАЛО НАВОРОВАЛИ!
Ответить
Sergey--google
1756109827
А как генич покакал сегодня, - норм? Когда отчет будет? Ааа - это оно и было, - он просто ротом покакал? - ну ладно, ок. Ток в след раз в медицинском обозрении печатайте, а не футбольном.
Ответить
Серый212918
1756130372
Табу на продажу российских игроков Зениту из других клубов.
Ответить
Главные новости
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
5
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
1
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
3
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
36
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
60
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
21:43
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
2
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
4
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
35
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
60
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
19
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
10
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+