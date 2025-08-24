Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на интерес «Зенита» к спартаковцу Руслану Литвинову.

«Переходить ли Литвинову? Думаю, не надо. Перед ужесточением лимита на легионеров «Спартаку» нет смысла отказываться от Литвинова.

Чем ситуация Литвинова отличается от ситуации Александра Соболева? Соболев, в отличие от Руслана, – не воспитанник «Спартака», – сказал Генич.