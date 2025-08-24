Павлюченко рассказал, как едва не перешел в ЦСКА вместо «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, что в начале 2000-х годов мог оказаться в ЦСКА.
«Я в «Роторе». Мы поехали на встречу с представителями ЦСКА. Предложили перейти. Я сразу: «Да-да, хочу». Хотя контракт с «Ротором».
Мне дают 10 тысяч долларов. Звоню жене, показываю. Уже строю планы на эти деньги. Тачку…
Потом информация доходит до президента «Ротора» Горюнова. Приехал на базу. Спрашивает: «Где деньги? Вылетаешь в Москву, берешь деньги и возвращаешь». И мы на следующий день с Рохусом Рохусовичем Шохом полетели. Вернули. Они бандюганские свои дела решили. И все.
И буквально через полгода я оказался в «Спартаке», – вспомнил Павлюченко.
- Сейчас 43-летний Павлюченко является одним из тренеров «Родины-2».
- Его игровая карьера продолжалась с 1999 по 2022 годы.
- Роман брал бронзу Евро-2008 со сборной России.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского