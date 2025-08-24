Павлюченко рассказал, как едва не перешел в ЦСКА вместо «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, что в начале 2000-х годов мог оказаться в ЦСКА.

«Я в «Роторе». Мы поехали на встречу с представителями ЦСКА. Предложили перейти. Я сразу: «Да-да, хочу». Хотя контракт с «Ротором».

Мне дают 10 тысяч долларов. Звоню жене, показываю. Уже строю планы на эти деньги. Тачку…

Потом информация доходит до президента «Ротора» Горюнова. Приехал на базу. Спрашивает: «Где деньги? Вылетаешь в Москву, берешь деньги и возвращаешь». И мы на следующий день с Рохусом Рохусовичем Шохом полетели. Вернули. Они бандюганские свои дела решили. И все.

И буквально через полгода я оказался в «Спартаке», – вспомнил Павлюченко.