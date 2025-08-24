Карпин высказался о дебюте Миранчука за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал комментарий по поводу дебюта Антона Миранчука.

Клуб объявил о покупке полузащитника «Сьона» в субботу днем.

Через несколько часов он дебютировал за новую команду в матче с «Пари НН» (3:0).

Миранчук вышел на замену на 71-й минуте.

– Оцените игру Миранчука. Он готов выходить в старте?

– Оценивать его 20 минут нет смысла. Он только с самолета и тренировался один раз. Оценим, когда будет играть больше.

Он не выпадал сегодня, не могу сказать, что выглядел плохо. В следующих двух играх посмотрим на него. А после матчей сборной уже на 100% будем знать про него.